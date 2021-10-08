Музей Победы представит постановку «Реквием»

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 9 октября в рамках интерактивной программы «Погружение» приглашает москвичей и гостей столицы увидеть театрализованную постановку «Реквием» независимого театра «Инония».

«Реквием» — это глубокая драматическая постановка поэтического характера на основе фронтовых писем, стихов, настенных надписей и песен тех, кто не вернулся с войны, кто отдал свою жизнь за свободу и мирное будущее нашего Отечества. Реальные люди, прошедшие через ужасы войны, на стенах, на клочках бумаги писали последнее «прости» тем, с кем уже никогда не встретятся.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

На следующий день, 10 октября, Музей Победы зовет посетителей на презентацию театрализованной танцевальной реконструкции. Посетители Зала полководцев окажутся в атмосфере танцевального вечера середины ХХ века. Участниками реконструкции стали воспитанники кадетских классов и корпусов города Москвы. Также пройдут мастер-классы по бальным танцам для гостей музея.

А 5 октября Музей Победы презентовал новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». Судьбы и героические подвиги участников Битвы за Москву раскрываются в девяти тематических разделах, в пространствах декораций, созданных с потрясающей исторической достоверностью, через яркие художественные образы, с помощью мультимедийных технологий.