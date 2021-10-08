Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей Победы представит постановку «Реквием»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы представит постановку «Реквием»
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 9 октября в рамках интерактивной программы «Погружение» приглашает москвичей и гостей столицы увидеть театрализованную постановку «Реквием» независимого театра «Инония».

«Реквием» — это глубокая драматическая постановка поэтического характера на основе фронтовых писем, стихов, настенных надписей и песен тех, кто не вернулся с войны, кто отдал свою жизнь за свободу и мирное будущее нашего Отечества. Реальные люди, прошедшие через ужасы войны, на стенах, на клочках бумаги писали последнее «прости» тем, с кем уже никогда не встретятся.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

На следующий день, 10 октября, Музей Победы зовет посетителей на презентацию театрализованной танцевальной реконструкции. Посетители Зала полководцев окажутся в атмосфере танцевального вечера середины ХХ века. Участниками реконструкции стали воспитанники кадетских классов и корпусов города Москвы. Также пройдут мастер-классы по бальным танцам для гостей музея.

А 5 октября Музей Победы презентовал новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». Судьбы и героические подвиги участников Битвы за Москву раскрываются в девяти тематических разделах, в пространствах декораций, созданных с потрясающей исторической достоверностью, через яркие художественные образы, с помощью мультимедийных технологий.

Читайте также:
МузеиВеликая Отечественная войнаИстория
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте