Два пешехода пострадали в ДТП на Тимирязевской улице в Москве
В районе дома 41 на Тимирязевской улице произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы.
— Движение не затруднено, — уточнили в ведомстве.
До этого в столичной ГИБДД сообщили, что с начала этого месяца в Москве произошло шесть ДТП с участием пьяных водителей, в результате которых один человек погиб и еще одиннадцать получили травмы.
Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь–август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.