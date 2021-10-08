Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два пешехода пострадали в ДТП на Тимирязевской улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Два пешехода пострадали в ДТП на Тимирязевской улице в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тимирязевская улица, 41 Карта всех событий

В районе дома 41 на Тимирязевской улице произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы.

— Движение не затруднено, — уточнили в ведомстве.

До этого в столичной ГИБДД сообщили, что с начала этого месяца в Москве произошло шесть ДТП с участием пьяных водителей, в результате которых один человек погиб и еще одиннадцать получили травмы.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь–август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.

Читайте также:
ПострадавшиеДТПМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте