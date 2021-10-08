Два пешехода пострадали в ДТП на Тимирязевской улице в Москве

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Россия, Москва, Тимирязевская улица, 41 Карта всех событий

В районе дома 41 на Тимирязевской улице произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы.

— Движение не затруднено, — уточнили в ведомстве.

До этого в столичной ГИБДД сообщили, что с начала этого месяца в Москве произошло шесть ДТП с участием пьяных водителей, в результате которых один человек погиб и еще одиннадцать получили травмы.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь–август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.