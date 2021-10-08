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Нутрициолог рассказала, как избавиться от трещинок в уголках рта

Ирина А. Игнатенко

Общество
Нутрициолог рассказала, как избавиться от трещинок в уголках рта
Фото: Pixabay

Зуд, покраснение и трещинки в уголках рта вызывают дискомфорт и становятся эстетической проблемой. Диетолог, нутрициолог Ирина Кононенко рассказала, почему они возникают и как избавиться от них.

По словам эксперта, собственная слюна человека становится плодородной почвой для развития бактериальной или грибковой инфекции и может вызывать появление трещин в уголках рта. Часто с подобной проблемой сталкиваются люди, которые носят брекеты или пользуются зубными протезами.

Также появление заед может свидетельствовать о нехватки витамина В2, цинка, железа, передает ФАН.

Так как заболевание имеет грибковую или бактериальную природу, для выбора способа лечения необходимо обратиться к врачу.

Как отмечает эксперт, лечение заед на губах предусматривает комплекс мер: гигиена полости рта, обработка пораженных участков лекарственными препаратами, устранение дефицита питательных веществ.

До этого нутрициолог рассказала о правильном питании для здоровья волос.

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