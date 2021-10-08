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В России выявили 27 246 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 27 246 случаев коронавируса за сутки
Фото: unsplash

За последние 24 часа в России выявили 27 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последний день в стране зафиксировали 936 смертей из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за сутки в РФ полностью поправились 20 566 граждан.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 4595 случаев заболевания.

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко сказал, что главным «виновником» новой волны коронавируса в России является штамм «дельта», который уже завоевал большую территорию Евразии.

По словам вирусолога, если раньше при заражении COVID-19 инкубационный период был почти две недели, то в настоящее время — только два–четыре дня.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

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