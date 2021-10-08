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Движение на ТТК затруднено из-за ДТП на Новолефортовском мосту

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на ТТК затруднено из-за ДТП на Новолефортовском мосту
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, Новолефортовский мост Карта всех событий

На Новолефортовском мосту столкнулись два автомобиля. Из-за этого на внутренней стороне ТТК затруднено движение. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Затруднено движение по внутренней стороне ТТК, для проезда свободны три полосы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия уже работают оперативные службы.

Еще одно ДТП произошло 8 октября на Тимирязевской улице. 21-летний молодой человек без водительского удостоверения совершил наезд на трех пешеходов.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что в результате ДТП пострадали три девушки — все они студентки Тимирязевской академии, как и сам виновник аварии. По предварительной информации, все пострадавшие госпитализированы с нетяжелыми повреждениями.

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