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«До двух недель»: пульмонолог дал прогноз состояния Гузеевой

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«До двух недель»: пульмонолог дал прогноз состояния Гузеевой
Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Увеличение процента поражения легких — один из симптомов, который часто встречается у болеющих коронавирусом. Скорее всего, сейчас у телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой наступил пик заболевания, дальше ситуация должна улучшиться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

По словам специалиста, у некоторых людей поражение легких может нарастать во время болезни.

— Это естественное течение коронавирусной инфекции. У каждого человека процесс протекает индивидуально, — рассказал медик.

Овечкин подчеркнул, что отсутствие у Гузеевой поражения легких в момент госпитализации объясняется тем, что телеведущая попала в больницу на раннем этапе заболевания. При этом поражение легких через полторы недели после госпитализации нельзя считать критическим фактором, отметил специалист.

— Как правило, поражение легких начинается на пятый–седьмой день заболевания, но оно может продолжаться до двух недель, — рассказал пульмонолог.

Овечкин подчеркнул, что в ближайшую неделю станет понятно, будет ли ситуация ухудшаться. Однако очень похоже на то, что пик заболевания уже достигнут, заключил собеседник «ВМ».

Лариса Гузеева была госпитализирована в больницу 27 сентября. Позже телеведущая подтвердила, что заболела коронавирусом. По данным Mash, 1 октября у артистки было поражено только 7 процентов легких, но сейчас этот показатель достигает 60–65 процентов. Врачи отмечают отрицательную динамику.

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