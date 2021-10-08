Московский планетарий откроется для посетителей 10 октября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий

Московский планетарий откроется после модернизации Большого звездного зала 10 октября. Специалисты улучшили качество изображения на 25-метровом куполе-экране. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал генеральный директор учреждения Виталий Тимофеев.

Он отметил, что в скором времени посетители смогут посмотреть мультфильм «Секреты гравитации», стать участниками программы «Созвездия аргонавтов» и посетить лекции и ретрокафе.

— После модернизации оборудования наши полнокупольные фильмы станут еще комфортнее для восприятия. Мы смогли улучшить не только яркость изображения, но и разрешение всей полнокупольной системы. Теперь объекты, отображаемые на куполе, будут восприниматься более натурально, без искажений, что значительно повысит качество проекции и удовольствие от просмотра, — заявил директор Московского планетария.

Также сотрудники учреждения обновили программу проекта «Театр увлекательной науки». Так, например, посетители смогут поучаствовать в «Созвездии аргонавтов», узнают новые факты о созвездиях Южного полушария и освоят навигацию.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что на посещение мероприятий в учреждении действует ограничение, касающееся максимального количества человек в группе.

В четверг, 7 октября, в пресс-службе Московского планетария рассказали, что условия для наблюдения за пиком звездопада Дракониды в пятницу, 8 октября, ученые назвали хорошими и благоприятными.

Астрономы отметили, что в этот период Луна пройдет фазу новолуния. По этой причине ее свет не помешает наблюдению за космическими объектами.