Депутат МГД Артемьев рассказал о программе Всемирной недели космоса на ВДНХ

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Жители столицы узнают интересные и новые факты о будущем развитии космического пространства в рамках программы Всемирной недели космоса, которая сейчас проходит в центре «Космонавтика и авиация» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Такое мнение в пятницу, 8 октября, выразил депутат Московской городской думы, российский летчик-космонавт Олег Артемьев.

Он напомнил, что 64 года назад первый советский спутник вышел на орбиту. С того момента отечественные космонавты демонстрируют постоянное присутствие в космическом пространстве.

— Это большой путь, который прошла отрасль, и Всемирная неделя космоса посвящена работе всех тех, кто внес свой вклад в эту работу. Но важно не только рассказывать о достижениях прошлого. Важно показать всем, кто заинтересован, какое будущее в космосе нас ждет. В течение недели в центре проходили экскурсии, лекции, детские квесты для тех, кто мечтает связать свою жизнь со «звездной профессией», но особенно насыщенная программа будет на выходных, — отметил Олег Артемьев.

Также он сообщил, что 8 октября в рамках программы состоится концерт «Растение — это звук. Космические медитации».

— В этом особенном проекте будут объединены и терменвокс, и фортепиано, и пантам. Необычные инструменты позволят создать для слушателей особую атмосферу недоступных пока миров, — объяснил парламентарий.

Олег Артемьев добавил, что 9 октября на ВДНХ пройдет бесплатная лекция «Космос как место для жизни», а 10 октября — экскурсии «Спутники. Земля из космоса» и лекция Дениса Прудника о создании ракет-носителей, цитирует слова депутата агентство городских новостей «Москва».

Ранее генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев рассказал, что учреждение откроется после модернизации Большого звездного зала 10 октября. Специалисты улучшили качество изображения на 25-метровом куполе-экране.