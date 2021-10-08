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Девятилетняя девочка пострадала в ДТП на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП на северо-западе Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Воротынская улица, 12 Карта всех событий

В результате ДТП на северо-западе столицы пострадала девятилетняя девочка. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Инцидент произошел рядом с домом 12 на Воротынской улице. Водитель иномарки Land Rover при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Нива», что привело к столкновению.

— В результате столкновения пострадали женщина — водитель «Нивы» и ее девятилетняя пассажирка. В момент аварии ребенок находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности, — говорится в сообщении.

Добавляется, что пострадавших доставили в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Еще одно ДТП произошло 8 октября на Тимирязевской улице. 21-летний молодой человек без водительского удостоверения совершил наезд на трех пешеходов.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что в результате ДТП пострадали три девушки. Все они — студентки Тимирязевской академии, как и сам виновник аварии. По предварительной информации, все пострадавшие госпитализированы с нетяжелыми повреждениями.

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