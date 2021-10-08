Мать скончавшейся жены Шаляпина обвинила его в болезни дочери

Фото: Instagram-аккаунт Прохора Шаляпина

Мать супруги российского певца Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис, скончавшейся от коронавируса в США в возрасте 42 лет, обвинила музыканта, что это он заразил Татьяну смертельно опасной болезнью.

Сам исполнитель убежден, что не мог этого сделать, так как поставил прививку от COVID-19.

— Кто-то накручивает родителей Тани, они впечатлительные люди. Теща мне писала, что у них в Канаде принято после прививки сидеть дома две недели, мол, я опасен для окружающих. Я испугался, позвонил своему врачу, который меня успокоил. Я легко перенес прививку, и очень счастлив, что ее сделал, — рассказал 37-летний Шаляпин в эфире шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

По его словам, родители его жены не были вакцинированы и тоже тяжело переболели коронавирусом. Они также лежали в госпитале, откуда выписались за две недели до смерти Татьяны.

— Сейчас я хочу поклониться родителям жены. Они вложили в нее всю душу. Я пишу теще, она не отвечает. Понимаю ее, — посетовал вдовец на программе.

До этого Прохор Шаляпин рассказал, почему он так сильно страдает из-за ушедшей из жизни жены Татьяны Клаудии Дэвис. По его словам, в своем последнем сообщении супруга написала, что это он стал причиной ее заражения.

30 сентября стало известно, что супруга Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис скончалась в возрасте 42 лет. Певец подчеркнул, что всегда будет помнить и любить ее.