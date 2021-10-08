Консультативно-диагностический центр с поликлиникой появится на юго-западе Москвы

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Консультативно-диагностический центр (КДЦ) с поликлиникой построят на территории Городской клинической больницы имени Виноградова в Академическом районе на юго-западе столицы. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что новое медицинское учреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену.

— Сейчас там ведется возведение внутренних стен и перегородок, монтаж фасадных систем, кровельные работы, — заявил глава ведомства.

КДЦ будет оборудован помещениями для лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов и рецептов, а также аптекой и кабинетами врачей. Здесь же разместят терапевтическое и профилактическое отделения, зоны функциональной диагностики и эндоскопии и дневной стационар на 10 пациентов.

На первом этаже будут располагаться кабинеты самых востребованных специалистов. Другие врачи и администрация займут верхние ярусы здания.

Зоны ожидания специалисты оборудуют комфортными диванами и креслами, кондиционерами, кулерами с водой и телевизорами. Для сотрудников также обустроят удобные комнаты отдыха.

На официальном сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства заключили, что в новом КДЦ создадут понятную систему навигации.

Ранее сообщалось, что на севере столицы начался капитальный ремонт двух поликлиник. Медучреждения модернизируют по новому московскому стандарту.