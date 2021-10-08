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Выставка «Макс Фриш. Теrra Incognita» откроется в музее Герцена

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Макс Фриш. Теrra Incognita» откроется в музее Герцена
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек, 27 Карта всех событий

Дом-музей А. И. Герцена представляет российско-швейцарский выставочный проект «Макс Фриш. Теrra Incognita», приуроченный к 110-летию со дня рождения автора романов «Штиллер», «Homo Фабер» и «Назову себя Гантенбайн».

Посетители увидят материалы из швейцарских архивов, фотографии и книги из фондов музея имени В. И. Даля.

Герои романов и пьес Макса Фриша пытаются решить так называемую «проблему идентичности», отказаться от роли, навязанной им обществом, обрести себя. Фриш не давал готовых ответов, но задавал вопросы, втягивал читателя в процесс размышления и сотворчества. Эти вопросы из «Дневника 1966–1971» сопровождают выставку.

Писатель критиковал современное западное общество: то неистово боролся с реальностью, то уходил от нее, погружаясь в собственную творческую работу. Многие его архитектурные эскизы так и остались невоплощенными; утопии и мечты о лучшей жизни в демократическом обществе — нереализованными.

Выставка открыта с 8 октября по 25 ноября, сообщается на сайте музея.

В музее-заповеднике «Царицыно» откроется выставка предметов искусства, пополнивших его фонд за последние десять лет. Экспозиция устроена по хронологическому принципу: от наследия эпохи Екатерины II и ее потомков XVIII — начала ХХ веков до авторского декоративно-прикладного искусства XX–XXI веков и традиционных художественных промыслов XIX–XXI веков.

Особое место в коллекции занимают авторские произведения художников-прикладников XX-XXI веков и предметы традиционных художественных промыслов XIX-XXI веков.

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