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Названы профессии, представители которых чаще всего переезжают в другие регионы

Виктория Храменкова

Общество
Названы профессии, представители которых чаще всего переезжают в другие регионы
Фото: Pexels

Охранники, строители и топ-менеджеры являются наиболее мобильными профессиями относительно переезда в другой регион. Такие данные приводит исследование HeadHunter.

Почти у каждого пятого соискателя был опыт переезда в другой регион ради временной работы, говорится в исследовании. Чаще всего переезжали жители Тюменской и Белгородской областей, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев.

Охранники и специалисты по безопасности оказались самыми мобильными в части смены региона работы. Реже всех меняют регион ради работы юристы, банкиры и финансисты. Затем идут студенты и молодые специалисты без опыта, передает РИА Новости.

Также компания выяснила, что почти половина граждан России готова переехать в другой регион ради работы. Больше всего этого хотят IT-специалисты.

В пятницу, 8 октября, «Вечерняя Москва» писала, что девушки-ученые считают главными плюсами науки возможность постоянно экспериментировать и реализовывать собственные идеи. При этом многие из них недовольны размером зарплаты.

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