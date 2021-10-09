Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки минус 1,1 градуса. Это на 0,2 градусов холоднее, чем было накануне, — отметили в сообщении.

Минувшая ночь также стала самой холодной в Московской области. Там впервые с 1 сентября температура упала до минус 5,8 градуса.

Ранее синоптики рассказали, что погода в Москве 9 октября будет теплой и без осадков. Температура воздуха в столице днем составит от 11 до 13 градусов выше нуля, а ночью жителей ждет похолодание. В городе ожидается до минус трех градусов.

Кроме того, врач рассказал, что нужно сделать, чтобы не заболеть во время холодов. Он напомнил о том, как важно держать ноги в тепле и снимать очень теплую одежду в офисе.