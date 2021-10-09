Пожар произошел в жилом доме в центре Санкт-Петербурга

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки Карта всех событий

На мансарде жилого дома в центре Санкт-Петербурга произошел пожар. К его тушению привлечены более 30 пожарных. Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Отмечается, что площадь пожара составляет уже 800 квадратных метров, ему присвоена третья категория сложности. Горит здание в историческом центре Северной столицы — оно расположено в Петроградском районе на берегу реки Карповки.

— 9 октября в 18:16 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, набережная реки Карповки, дом 30/15. В шестиэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 800 кв. метров, — передает сообщение ведомства ТАСС.

Видео: telegram/ТАСС

Из дома эвакуировали 100 человек. О пострадавших пока не сообщалось. К тушению привлекли уже 80 человек и 18 единиц пожарной техники.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось об еще одном крупном пожаре. Склад площадью пять тысяч квадратных метров загорелся в Новой Москве. По словам собеседника «ВМ», склад расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. Его общая площадь составляет пять тысяч квадратных метров.

Он полностью обрушился в результате пожара.