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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 22/18 Карта всех событий

Ребенок пострадал в ДТП на шоссе Энтузиастов. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 9 октября, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, авария случилась у дома № 22/18. Столкнулись легковой автомобиль и машина такси.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы трехлетняя девочка получила травмы после того, как на нее и ее отца наехал автомобиль «Крайслер». В момент ДТП девочка находилась у отца на руках. В результате произошедшего ребенку предварительно поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Девочку госпитализировали, мужчина не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту ДТП.

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении молодого человека, сбившего трех девушек на тротуаре.

На Тимирязевской улице в столице водитель автомобиля ВАЗ-2101, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих девушек, в том числе на несовершеннолетнюю.

По словам Людмилы Нефедовой, две пострадавшие девушки были отпущены домой после оказания медицинской помощи, у третьей диагностировали перелом бедра.