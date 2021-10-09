Италия бьет рекорды по количеству вакцинированных от COVID-19

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В Италии количество граждан, прошедших полную вакцинацию от коронавирусной инфекции, превысило 80 процентов. Иммунизацию завершили почти 44 миллиона граждан старше 12 лет. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил минздрав страны.

В начале текущего года власти Италии планировали вакцинировать 80 процентов населения к концу сентября. Задача была выполнена с минимальным опозданием.

— Общее количество распределенных в стране доз вакцин от коронавируса превысило 86 миллионов. Свыше 292 тысяч итальянцев уже получили третью дозу препарата в рамках начавшейся в стране кампании по ревакцинации, — передает слова ведовства РИА Новости.

В пятницу, 8 октября, «Вечерняя Москва» писала, что медицинские власти Италии могут признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Решение должно быть принято в ближайшие несколько дней.