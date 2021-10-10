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Трое детей погибли в ДТП в Сергиевом Посаде

Виктория Храменкова

Происшествия
Трое детей погибли в ДТП в Сергиевом Посаде
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Московской области, в Сергиево-Посадском городском округе, на дороге столкнулись два легковых автомобиля. Об этом в субботу, 9 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В результате аварии погибли трое детей. Еще двое детей и один взрослый пострадали. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В субботу, 9 октября, «ВМ» писала о том, что в ДТП на шоссе Энтузиастов пострадал ребенок. Столкнулись легковой автомобиль и машина такси.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы трехлетняя девочка получила травмы после того, как на нее и ее отца наехал автомобиль «Крайслер». В момент ДТП девочка находилась у отца на руках. В результате произошедшего ребенку предварительно поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Девочку госпитализировали, мужчина не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту ДТП.

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