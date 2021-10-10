Пожар на нефтебазе в Рузском округе ликвидирован

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Россия, Московская область, Рузский городской округ, посёлок Дорохово, улица Невкипелого, 85 Карта всех событий

Пожар на территории нефтебазы в Московской области ликвидирован. Открытое горение было зафиксировано в Рузском городском округе столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

— В 00.13 открытое горение было ликвидировано, — передает РИА Новости слова из сообщения.

В субботу, 9 октября, в Рузском районе в поселке Дорохово на улице Невкипелого, дом 85, загорелся резервуар на территории нефтебазы. К месту тушения возгорания были направлены 16 пожарных. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

В субботу, 9 октября, стало известно, что пожарные локализовали пожар в жилом доме Санкт–Петербурга. На площади 800 квадратных метров в доме горела кровля. Из дома эвакуировали 100 человек. Эвакуированные из горящего дома жильцы размещены в гимназии № 56.