«Проводи меня домой»: разработан трекер для безопасности женщин на улице

Фото: Pixabay

Трекер, который позволяет женщинам подключаться к системе GPS-слежения, был разработан британской телефонной службой. Пользователи сервиса «Проводи меня домой» смогут ввести свое место назначения, чтобы приложение смогло убедиться, что человек успешно добрался до него.

Перед прогулкой пользователь должен запустить приложение, позвонить или отправить текстовое сообщение. После этого трекер начинает GPS-отслеживание. Рассчитывая примерное время на дорогу, приложение совершит звонок. Если ответа не поступает, то трекер вызывает экстренные контакты, а затем полицию.

— Эта новая услуга условно называется «888», или «Проводи меня домой», но ее также можно использовать в поездках на такси, общественном транспорте или в любом другом путешествии, — сообщил Daily Mail исполнительный директор BT Филип Янсен.

Разработка приложения началась после убийства директора по маркетингу Сары Эверард и учительницы-мусульманки Сабины Нессы на улицах Лондона, рассказали в службе.

В мае «ВМ» писала о том, как GPS-трекер помог задержать москвичку, обокравшую двух школьниц на детской площадке. Она вернула украденный самокат и принесла детям и их родителям извинения. Также подозреваемая возместила нанесенный ее действиями материальный ущерб в размере 8 тысяч рублей.