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Психолог назвал способ быстро бросить курить

Виктория Храменкова

Общество
Психолог назвал способ быстро бросить курить
Фото: Pixabay / Gerd Altmann

Психолог Дмитрий Синарев рассказал о самых надежных способах отказа от курения. Он отметил, что в этом деле важна мотивация и вопрос «вторичной выгоды».

«Вторичная выгода» — это положительные моменты, которые дает «нехорошее» поведение.

— Например, курящий молодой человек кажется себе взрослее и тем самым поднимает свой статус среди сверстников. У взрослых перекур на работе — время небольшого отдыха и возможность неформально пообщаться с коллегами, — рассказал Синарев в интервью агентству «Прайм».

Система работы с зависимостью подразумевает поиск аналогов поведения, которые смогут заменить курение, но смогут сохранить то, что эта вредная привычка давала человеку.

Кроме этого, человек должен честно ответить себе, хочет ли он на самом деле бросить курить. Только мотивация может помочь отказаться от вредной привычки без таблеток и психотерапии, отметил психолог.

Если сосед курит на своем балконе или лоджии, то наказать его не получится. Но в случае нарушения правил пожарной безопасности он может получить штраф от 2000 до 3000 рублей. Об этом 4 октября рассказал юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов.

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