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Эколог назвал способ очистки помещения от вредного углекислого газа

Виктория Храменкова

Общество
Эколог назвал способ очистки помещения от вредного углекислого газа
Фото: pixabay.com

Дыхание человека постепенно наполняет помещение углекислым газом. В связи с тем, что современные пластиковые окна закрываются почти герметично, состав воздуха со временем может оказывать негативное влияние на здоровье человека. Об этом рассказал эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Если в воздухе преобладает углекислый газ, то это может привести к снижению работоспособности, а также к сонливости.

— Для того чтобы воздух очистился, необходимо держать створки распахнутыми до тех пор, пока температура в помещении не понизится, — отметил эколог в беседе с радио Sputnik.

Для проветривания комнаты предпочтительнее выбирать дождливую погоду. Это связано с тем, что в дождь снижается риск загрязнения воздуха в квартире различными вредными примесями, которые характерны для городской среды.

В сентябре специалисты рассказали о том, как улучшить качество воздуха в помещении. Также они отметили, что воздух внутри дома может быть в два–пять раз хуже, чем на улице.

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