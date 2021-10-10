Россиянам объяснили, почему нельзя перерабатывать

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Россиянам нужно стараться все свои служебные обязанности выполнять в установленное рабочее время, иначе это плохо может сказать на здоровье. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал геронтолог, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Московского медико-стоматологического университета Юрий Конев.

— Большая часть наших соотечественников работает сверхурочно только потому, что в рабочее время не выполнили своих обязанностей. А режим труда и отдыха нужно грамотно соблюдать, — отметил специалист.

По его словам, из-за неправильного образа жизни, переработок и вредных привычек ожидаемая средняя продолжительность жизни у тех же российских мужчин на 12 лет меньше, чем у женщин. И эта разница продолжает расти потому, что россияне не хотят заниматься своим организмом, с сожалением заключил медик.

Также врач назвал способы продлить жизнь. С его точки зрения, для этого нужно правильно питаться, не курить и не употреблять алкоголь, а также хорошо отдыхать после трудового дня.

Ученые выяснили, что здоровый микробиом кишечника является ключом к борьбе с болезнями и увеличению продолжительности жизни. Они порекомендовали ежедневно принимать три удобных для кишечника противоядия.