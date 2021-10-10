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Фьюри победил Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Илья Ашуров

Спорт
Фьюри победил Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над Уайлдером / Фото: Страница Тайсона Фьюри в Instagram / @gypsyking101

Британский боксер Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Он одержал победу в 12-раундовом поединке над американцем Деонтеем Уайлдером.

Бой проходил в Лас-Вегасе вечером 9 октября (по местному времени). Фьюри победил своего соперника техническим нокаутом в 11-м раунде.

Гонорар Фьюри за этот поединок составит 30 миллионов долларов. Уайлдер в свою очередь получит 20 миллионов. Также спортсмены поделят доход от трансляции поединка: 60 процентов получит британский боксер.

Тайсон Фьюри впервые защитил титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. До этого, в ноябре 2015 года, он выиграл поединок с украинским боксером Владимиром Кличко, став чемпионом мира сразу по нескольким версиям: IBF, WBA и WBO. После этого триумфа Фьюри пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем. В настоящее время на его счету одна ничья и 31 победа, из которых 22 нокаутом, передает ТАСС.

Украинский боксер Александр Усик обладает титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA (Super), IBF, WBO и IBO. 26 сентября он победил британского боксера Энтони Джошуа.

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