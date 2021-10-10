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«Это какая-то ошибка»: глава РУСАДА прокомментировал отзыв аккредитации у московской лаборатории

Илья Ашуров

Спорт
«Это какая-то ошибка»: глава РУСАДА прокомментировал отзыв аккредитации у московской лаборатории
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московская антидопинговая лаборатория не занимается анализом проб, так как она «давно не аккредитована и отозвана». Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

По его словам, московская лаборатория занимается только хранением допинг-проб, а для анализа они отсылаются за границу.

— Мы ничего не анализируем ни в коем случае, потому что у нас фактически лаборатории московские — это хранилище и больше ничего. Я думаю, что это какая-то ошибка, — сказал глава РУСАДА, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отзыве аккредитации московской лаборатории.

Также он отметил, что в агентстве готовятся к зимней Олимпиаде, а обращать внимание на появившуюся ранее информацию не стоит, сообщает «Матч ТВ».

До этого сообщалось, что WADA отозвало у московской антидопинговой лаборатории разрешение на изучение проб крови спортсменов с целью исследования биологических паспортов атлетов. Соответствующую рекомендацию одобрил исполком агентства в субботу, 9 октября.

Отмечается, что московская лаборатория осведомлена о решении. Ее деятельность была приостановлена с января 2020 года.

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