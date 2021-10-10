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Самолет с парашютистами потерпел крушение в Татарстане

Илья Ашуров

Происшествия
Самолет с парашютистами потерпел крушение в Татарстане
Фото: Ирма Каплан / Вечерняя Москва

В Татарстане потерпел крушение самолет с парашютистами. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолет L-410 пропал с радаров утром 10 октября, а его экипаж не выходил на связь. На борту воздушного судна находились 23 человека — два члена экипажа и 21 парашютист местного аэроклуба.

— По предварительным данным, в районе Мензелинска потерпел крушение L-410. На борту 23 человека — 21 парашютист и 2 члена экипажа, — сказал источника.

Telegram-канал «112» опубликовал фотографию с места крушения самолета. По данным канала, в результате авиакатастрофы погибли 19 человек и еще трое получили повреждения.

Самолет с парашютистами потерпел крушение в ТатарстанеФото: Telegram / 112

22 сентября пропал с радаров военный самолет Ан-26 во время выполнения технического полета в Хабаровском крае. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный. На следующий день спасатели нашли место падения самолета.

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