Названа основная причина крушения самолета с парашютистами в Татарстане

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Основная причина крушения самолета с парашютистами в Татарстане — отказ техники. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

— По предварительным данным, во время полета произошел отказ, пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным, — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что потерпевший крушение самолет был изготовлен в 1987 году. В настоящее время самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что самолет начал падать сразу после взлета с аэродрома, пролетев при этом чуть более одного километра. По словам собеседника агентства, на борту находились 23 человека, после крушения живыми из него извлекли только семь человек.

Позже в региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о выживших.

— Семь человек с признаками жизни деблокированы из салона самолета, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Telegram / 112

О крушении самолета L-410 в Татарстане стало известно утром 10 октября. На его борту находились 23 человека — два члена экипажа и 21 парашютист местного аэроклуба. Самолет упал в районе Мензелинска.