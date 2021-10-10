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Наталья Сергунина рассказала о лауреатах конкурса грантов мэра Москвы для НКО

Илья Ашуров

Город
Наталья Сергунина рассказала о лауреатах конкурса грантов мэра Москвы для НКО
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В сентябре были подведены итоги конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина рассказала о проектах победителей этого конкурса.

По ее словам, гранты получат волонтерские движения, благотворительные фонды, спортивные и другие учреждения.

— Лауреаты конкурса развивают значимые для города проекты. Они помогают реализовать таланты молодежи, поддерживают многодетные семьи, заботятся о людях с особенностями здоровья, организуют спортивные занятия для детей и взрослых, — отметила заммэра.

Один из таких проектов — мультиформатная площадка «Труд крут. Начало». Этот проект выиграл грант в категории «Семейная Москва». Площадка будет работать как летний лагерь с 1 июня по 30 августа. На ней дети будут заниматься с вожатыми, а также встречаться с представителями разных профессий, которые помогут им выбрать будущую сферу деятельности.

— Ребенок приходит к нам утром и остается до вечера. Все это время с ним работают вожатые. Они проводят игры, конкурсы, а также одну или две встречи в день с представителями разных компаний — они будут посвящены профориентации, — рассказал директор компании, ответственной за реализацию проекта, Алексей Зубко.

В номинации «Городские инновации» победу одержал молодежный цифровой хакатон «Интеллектуальный реактор». Этот проект также создан для того, чтобы помочь молодежи в профориентации и создать сообщество будущих молодых специалистов 14–18 лет.

Еще один социальный проект — «Учат в школе». Он направлен на помощь детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). В рамках него создадут площадку, на которой специалисты будут заниматься с детьми с РАС, развивая их навыки самообслуживания, чтобы в будущем они смогли перейти из ресурсного в обычный школьный класс.

Просветительский проект «Наследие глазами детей» представляет собой серию занятий для учеников младших классов на тему историко-культурного и архитектурного наследия города. Среди прочего детей будут водить в реставрационные мастерские. Также они примут участие в реставрации какого-нибудь памятника. Всего курс предполагает 18 занятий — 15 в школах и три в мастерских, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

До этого Наталья Сергунина рассказала об обновлении туристического сервиса Russpass. По ее словам, теперь пользователи смогут с легкостью находить информацию и просматривать самые актуальные туристические предложения.

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