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В России выявили 28 647 случаев коронавируса за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 28 647 случаев коронавируса за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 28 647 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили в оперштабе Москвы.

Отмечается, что 8,5 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили 28 647 случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в стране также зафиксировали 962 летальных исхода.

После прохождения лечения от COVID-19 в России за сутки полностью выздоровели 17 274 пациента.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 4610 случаев заболевания.

В России выявили 28 647 случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, почему привитые от COVID-19 попадают в реанимацию. По его словам, вакцинированные от коронавируса люди крайне редко болеют в тяжелой форме и попадают в реанимацию. В каждом подобном случае надо разбираться отдельно.

В России выявили 28 647 случаев коронавируса за сутки

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

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