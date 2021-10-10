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Редкую хохлатую синицу заметили в парке «Москворецкий»

Илья Ашуров

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Редкую хохлатую синицу заметили в парке «Москворецкий»
Фото: Мосприрода

В парке «Москворецкий» заметили редкого гостя — хохлатую синицу. Представителей этого вида птиц давно не наблюдали в столичных парках.

Хохлатая синица — небольшая певчая птица с буровато-серым оперением на спине и желтовато-белым — на животе. Свое основное название птица получила из-за хохолка на голове. Однако у птицы есть еще и второе название — гренадерка — из-за того, что ее заостренный хохолок напоминает головной убор солдат-гренадеров XVII века.

–– Хохлатые синицы практически не улетают на зиму — лишь иногда кочуют с места на место в поисках еды, но относительно недалеко. Именно во время таких кочевок их можно встретить в столице, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Этот вид птиц питается ягодами, беспозвоночными животными и семенами хвойных деревьев. Довольно интересно, что хохлатые синицы запасаются едой круглогодично.

До этого в Мосприроде рассказали о правилах кормления белок. Так, до наступления холодов кормить белок не следует. Связано это с тем, что в осенний период грызуны сами ищут себе еду на природных территориях города. Если же они будут получать еду от людей, то перестанут выходить на самостоятельные поиски и станут зависимы от человека.

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