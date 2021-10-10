В Мосприроде рассказали о правилах кормления белок

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Осенью грызуны начинают запасаться едой на зиму. В связи с этим специалисты Мосприроды рассказали о правилах кормления белок.

Так, до наступления холодов кормить белок не следует. Связано это с тем, что в осенний период грызуны сами ищут себе еду на природных территориях города. Если же они будут получать еду от людей, то перестанут выходить на самостоятельные поиски и станут зависимы от человека.

В свою очередь после наступления холодов или образования наледи на земле белок можно начинать подкармливать. Для этого к их кормушкам можно принести орехи (кроме миндаля), сухофрукты, семечки (несоленые и нежареные) и желуди.

Специалисты подчеркивают, что кормить белок с рук строго запрещено. Связано это с тем, что у зверька острые зубы. К тому же белки могут быть переносчиками опасных болезней.

— Для белок можно изготовить кормушки. Устанавливать их нужно на специальных столбиках или на стволах деревьев возле неоживленных дорожек и на небольших полянах возле тропинок. Также домики для белок можно принести в любой экоцентр или дирекцию природных территорий ГПБУ «Мосприрода», — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

10 октября в экоцентре «Битцевский лес» пройдет «Птичий квест», в экоцентре «Лесная Сказка» — занятие «Мы в ответе за них», а в экоцентре «Конный двор» — квест «Лесной сыщик». Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации.