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В России назвали домыслом слова Трампа о копировании военной техники США

Анастасия Колоскова

В мире
В России назвали домыслом слова Трампа о копировании военной техники США
Фото: Минобороны РФ

Россия не сотрудничает с Афганистаном в военно-техническом вопросе, поэтому заявления о том, что российские специалисты причастны к копированию американской техники являются безосновательными домыслами. Об этом в воскресенье, 10 октября, заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

— Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований, — цитирует Решетникову РИА Новости.

По ее словам, «миру опять навязывается к просмотру любимый сериал под названием Highly likely (весьма вероятно — прим. «ВМ»).

Военный эксперт и главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский в свою очередь отметил, что российские эксперты изучали Apache задолго до вывода военных сил США из Афганистана и ничего полезного для себя не нашли.

Выступая 9 октября на митинге перед своим сторонниками, экс-президент США Дональд Трамп отметил, что США оставили в Афганистане военной техники на 85 миллиардов долларов. Среди этой техники также и вертолеты Apache. По мнению Трампа, Россия и Китай уже завладели образцами этих вертолетов и изготовят более дешевые аналоги.

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