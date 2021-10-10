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«Это позор»: Трамп заявил, что РФ и КНР изготовят более дешевые аналоги вертолетов Apache

Илья Ашуров

Политика
«Это позор»: Трамп заявил, что РФ и КНР изготовят более дешевые аналоги вертолетов Apache
Фото: Whitehouse

Россия и Китай изготовят более дешевые аналоги американских вертолетов Apache, изучив оставленные в Афганистане образцы. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Выступая 9 октября на митинге перед своим сторонниками, он отметил, что США оставили в Афганистане военной техники на 85 миллиардов долларов. Среди этой техники также и вертолеты Apache. По мнению Трампа, Россия и Китай уже завладели образцами этих вертолетов.

— Они уже разбирают, изучают их, пытаются понять, что к чему, и уже очень скоро начнут производить лучшее оборудование за меньшие деньги. Это позор, — сказал бывший президент.

Нынешний президент США Джо Байден регулярно подвергается критике со стороны своих политических оппонентов из-за организации процесса вывода американских войск из Афганистана. В частности, во время эвакуации 29 августа в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв, в результате которого погибли более 200 человек. Тогда ряд оппонентов Байдена призвал к его отставке, передает ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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