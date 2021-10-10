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Перевозивший Собчак водитель Mercedes признал вину в ДТП в Сочи

Анастасия Колоскова

Происшествия
Перевозивший Собчак водитель Mercedes признал вину в ДТП в Сочи
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Водитель автомобиля Mercedes, попавшего в Сочи в ДТП, в результате которого погибли два человека, признал свою вину. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

— Водитель полностью признал свою вину, причинно-следственная связь очевидна. Дальше уже следствие будет устанавливать степень его вины. Но, опять же, степень зависит от того, каким будет итог по количеству пострадавших, — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Двое из них погибли: один — на месте трагедии, другой — по дороге в больницу. Третий человек находится в тяжелом состоянии. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже телеведущая Ксения Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

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