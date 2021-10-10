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Полиция задержала мигранта, который сбежал из аэропорта Внуково перед депортацией

Анастасия Колоскова

Происшествия
Полиция задержала мигранта, который сбежал из аэропорта Внуково перед депортацией
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Полицейским удалось поймать иностранца, который 30 сентября перед депортацией убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково, а его сообщник во время побега сбил полицейского. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

— Сегодня сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый гражданин Грузии 1971 года рождения, который 30 сентября, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта, — отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, задержанного уже депортировали из Российской Федерации.

Инцидент произошел в аэропорту Внуково в четверг, 30 сентября. По предварительным данным, когда задержанных заводили в аэропорт, один из них оттолкнул сотрудника полиции и запрыгнул в машину такси, где, скорее всего, его поджидал сообщник.

Сотрудник ведомства попытался догнать беглеца и попал под колеса автомобиля.

Момент побега попал на видео. На кадрах видно, как сообщник беглеца сбивает сотрудника полиции и несколько метров тащит по земле.

6 октября стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который сбил конвоира, помогая сбежать из-под стражи депортируемому мигранту в аэропорту Внуково.

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