Женщина погибла под колесами электробуса на площади Киевского вокзала

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1 Карта всех событий

Трагическое ДТП, в результате которого скончалась женщина, произошло вечером в воскресенье, 10 октября, на площади Киевского вокзала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, женщина упала на проезжую часть под колеса подъезжавшего к остановке электробуса. Полученные ею травмы оказались смертельными.

— По предварительной версии, причиной гибели стал конфликт, в ходе которого женщину вытолкнул мужчина под заднее колесо едущего электробуса, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Мужчину задержала полиция.

Как добавили в пресс-службе столичной ГИБДД, на месте инцидента работают сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак в Сочи попал в ДТП, в результате которого погибли два человека.