Сергей Собянин сообщил о завершении четвертого сезона проекта «Спортивные выходные»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице завершился очередной сезон проекта «Спортивные выходные». Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Завершился четвертый сезон «Спортивных выходных». Классный проект. Можно бесплатно заниматься с тренерами на свежем воздухе, знакомиться, общаться. На занятия порой приходят три поколения одной семьи, — написал глава города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр порекомендовал москвичам продолжить заниматься спортом при помощи Youtube-канала проекта, чтобы не делать большой перерыв.

До этого Сергей Собянин рассказал, что новый транспортный каркас столицы будет готов в 2023 году, именно тогда в городе достроят все хордовые магистрали.