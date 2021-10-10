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Всех воронежских школьников переведут на дистанционку из-за коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Всех воронежских школьников переведут на дистанционку из-за коронавируса
Фото: edu.gov.ru

Все школьники Воронежа с 12 октября переводятся на онлайн-формат обучения в связи с ситуацией с коронавирусом, на удаленку также переходят все образовательные и спортивные учреждения. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили в региональном правительстве.

— Со вторника, 12 октября, в школах города Воронежа вводится дистанционное обучение для всех классов. Дата окончания меры будет определена позже — с учетом складывающейся эпидобстановки, — цитирует сообщение правительства РИА Новости.

Региональные врасти порекомендовали работодателям города перевести на удаленку или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, имеющих детей, обучающихся в 1–4-х классах.

— На дистанционный режим работы переводятся все организации (вне зависимости от права собственности), которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки. В рамках учебного плана они сохраняют возможность индивидуальной очной работы, — отметили в правительстве.

Власти порекомендовали учреждениям высшего звена образования и профессиональным образовательным организациям с 12 октября проводить в онлайн-формате лекции, лабораторные и практические работы.

Областные организации общепита с 12 октября смогут работать лишь до 21:00 по московскому времени.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежском регионе является сложной. В последние несколько дней здесь ежедневно регистрируют более 600 новых случаев заболевания. Из-за этого областной Роспотребнадзор объявил об обязательной вакцинации от COVID-19 некоторых категорий граждан, а с 11 октября в регионе вводят QR-коды.

Также с 11 октября непривитые жители области старше 65 лет должны будут уйти в самоизоляцию.

Всего за время пандемии в Воронежской области зафиксировали 139 323 случая коронавируса, выздоровели 114 195 человек, 6117 пациентов скончались. Регион стал третьим в ЦФО по числу летальных случаев среди пациентов с COVID-19, уступив только Москве и Московской области. По количеству выявленных случаев инфекции регион занимает третье место в ЦФО и седьмое среди всех регионов России.

Накануне врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что в России существует вероятность введения повторных ограничений, если в стране появится новый высокопатогенный штамм коронавирусной инфекции.

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