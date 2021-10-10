По факту смерти женщины под колесами электробуса в Москве возбудили уголовное дело

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1 Карта всех событий

По факту гибели женщины, упавшей под электробус на западе столицы, возбудили уголовное дело, расследование которого проконтролирует прокуратура. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 10 октября.

В ведомстве отметили, что фигурантом дела стал 27-летний мужчина, который в ходе конфликта ударил гражданку, из-за чего она и оказалась на проезжей части.

Трагический инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 октября, на площади Киевского вокзала в Москве. Женщина упала на проезжую часть под колеса подъезжавшего к остановке электробуса. Полученные ею травмы оказались смертельными.

Мужчину задержала полиция.

Все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.