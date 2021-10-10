Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

По факту смерти женщины под колесами электробуса в Москве возбудили уголовное дело

Анастасия Колоскова

Происшествия
По факту смерти женщины под колесами электробуса в Москве возбудили уголовное дело
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1 Карта всех событий

По факту гибели женщины, упавшей под электробус на западе столицы, возбудили уголовное дело, расследование которого проконтролирует прокуратура. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 10 октября.

В ведомстве отметили, что фигурантом дела стал 27-летний мужчина, который в ходе конфликта ударил гражданку, из-за чего она и оказалась на проезжей части.

Трагический инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 октября, на площади Киевского вокзала в Москве. Женщина упала на проезжую часть под колеса подъезжавшего к остановке электробуса. Полученные ею травмы оказались смертельными.

Мужчину задержала полиция.

Все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Читайте также:
погибшийэлектробус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Эти наши интернеты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Все мнения
О проекте