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Сборная Франции по футболу победила команду Испании и выиграла Лигу наций

Юлия Курганова

Спорт
Сборная Франции по футболу победила команду Испании и выиграла Лигу наций
Фото: instagram.com/equipedefrance/

Сборная Франции одержала победу над командой Испании в финале Лиги наций УЕФА-2020/21.

Финальный матч, который проходил в Милане, закончился со счетом 2:1 в пользу французов. Голы в ворота испанцев забили Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80). У сборной Испании отличился Микель Оярсабаль (64).

Ранее в воскресенье, 10 октября, в Турине в матче за третье место сборная Италии победила команду Бельгии со счетом 2:1.

Сборная Франции стала вторым победителем в истории турнира, первый розыгрыш которого состоялся в сезоне-2018/19. Тогда чемпионом стала команда Португалии.

Сборная России по футболу обыграла Словакию в отборочном матче ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 1:0. Игра прошла в Казани. Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил единственный гол в этом матче. Футболист случайно срезал мяч в ворота своей команды.

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