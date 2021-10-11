Захарова раскритиковала планы создания «Великой Албании»

Фото: МИД РФ

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Высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, планы о «Великой Албании» подрывают стабильность в регионе. Такое заявление сделала в воскресенье, 10 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Рамы об объединении Албании и Косово, — сказано в опубликованном комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, «продвижение планов создания «Великой Албании» грубо противоречит положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе».

— Особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона, — отметила Захарова.

Также она добавила, что «подобные ущербные вбросы не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы «Открытые Балканы».

Кроме того, представитель российского МИД выразила надежду на «адекватную реакцию западных опекунов» проекта Косово на эту «провокацию».

Мария Захарова прокомментировала высылку дипломатов России из Брюсселя. По ее словам, решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми дипломатов миссии РФ при альянсе было ожидаемым, но все же оно поразило своей бесцеремонностью и беспричинностью.