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Вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору на четверть миллиона рублей в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору на четверть миллиона рублей в Подмосковье
Фото: Скриншот видео МВД
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный Карта всех событий

Полиция задержала 31-летнего жителя Балашихи, который подозревается в совершении разбойного нападения на букмекерскую контору. Об этом в понедельник, 11 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в помещении букмекерской конторы, расположенной в микрорайоне Железнодорожный. Мужчина ворвался в него с маской на лице. Держа в руках предмет, похожий на пистолет, он стал угрожать кассиру, требуя отдать ему все наличные деньги.

МВД опубликовало записи с камер видеонаблюдения. Из них следует, что нападение длилось около двух минут.

Видео: Пресс-служба МВД по МО

Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленника. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине удалось похитить 250 тысяч рублей.

До этого подмосковные полицейские предотвратили разбойное нападение на автомойку в Видном. Задержанными оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим. Во время досмотра у налетчиков изъяли два ружья, восемь патронов и монтировку.

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