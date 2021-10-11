Тела женщины и двух ее детей нашли под окнами жилого дома

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Тела женщины и двух ее малолетних детей обнаружены под окнами жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 11 октября.

Инцидент произошел на улице Левобережной. По словам представителя ведомства, женщина была 1987 года рождения.

— Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома. Прокуратура проводит проверку, — рассказала Нефедова.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

На месте находится исполняющий обязанности головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.

— Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по статье убийство двух малолетних, — заключила Нефедова.

По словам источника «ВМ», одному из детей четыре года, второй родился около месяца назад.

15 сентября четырехлетний мальчик забрался на подоконник и облокотился на установленную москитную сетку. В какой-то момент сетка выпала, ребенок упал с высоты четвертого этажа.

Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.