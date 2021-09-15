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Четырехлетний мальчик выпал из окна на юге Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Четырехлетний мальчик выпал из окна на юге Москвы
Фото: pixabay.com

Четырехлетний мальчик забрался на подоконник и облокотился на установленную москитную сетку. В какой-то момент сетка выпала, ребенок упал из окна с высоты четвертого этажа. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, — сообщила Иванова.

По словам представителя ведомства, по данному факту проводится доследственная проверка.

— В настоящее время следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — заключила Иванова.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой Москвы.

К сожалению, это далеко не первый случай в этом году. Так, в конце июля мальчик в возрасте двух лет выпал из окна жилого дома в Москве и погиб на месте.

18 июля шестилетняя девочка умерла после падения из окна на юге столицы. 11 июля пятилетний мальчик выпал из открытого окна в поселении Щаповском в Новой Москве.

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