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Пять пистолетов, карабин и обрез изъяли у мужчины на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Пять пистолетов, карабин и обрез изъяли у мужчины на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба МВД по Москве
Россия, Москва, Зеленодольская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы полицейские задержали 45-летнего москвича, который подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом в понедельник, 11 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, задержанный мужчина хранил оружие в квартире на Зеленодольской улице. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него пять пистолетов, карабин, обрез, а также коробки с патронами.

Все оружие оказалось пригодным для стрельбы, а некоторые экземпляры даже были переделаны под стрельбу боевыми патронами.

— Установлено, что изъятые 1409 патронов относятся к штатным боеприпасам к нарезному боевому оружию и пригодны для производства выстрелов, — заключил Васенин.

Также выяснилось, что задержанный мужчина был ранее судим. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Минувшим летом полиция задержала археолога-любителя, который хранил в своей квартире на Совхозной улице боеприпасы и взрывчатые вещества. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него дома три запала для ручных гранат, около 19 граммов пороха, а также 57 патронов, непригодных для боевого применения.

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