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Цепочка отслежена: вирусолог объяснил версию китайских ученых о происхождении COVID-19

Руслан Давлетшин

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Общество
Цепочка отслежена: вирусолог объяснил версию китайских ученых о происхождении COVID-19
Фото: Pixabay

Коронавирус SARS-CoV-2 мог быть завезен в Китай на упаковках замороженных полуфабрикатов, но это не стало основной причиной происхождения COVID-19, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Версию о том, что коронавирус был завезен в Ухань с замороженными продуктами питания, выдвинули специалисты по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая. К такому выводу сотрудники учреждения пришли, сравнив информацию о больных COVID-19 в Пекине и Даляне. По их данным, вирус могли завезти либо из другой страны, либо из какого-то района КНР. Эксперты призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить эти данные.

По словам российского вирусолога, патоген, вызвавший всемирную пандемию в 2020 году, изначально зародился в дикой природе.

— Есть четкое понимание, по крайней мере, цепочка была отслежена, что уханьский штамм («альфа») SARS-CoV-2 нового коронавируса, появился в результате взаимодействия вирусов, происходящих от летучих мышей, панголинов и ленточных крайтов, соответственно, которые в естественных условиях не встречаются. Но так получилось, что они оказались, в том числе и под влиянием человека, в одном месте. В результате произошла рекомбинация, обмен генетической информацией. Вирус приобрел новые свойства, начав передаваться от животных к человеку и от человека к человеку, — пояснил специалист.

А затем вирус мог быть завезен куда-либо вторично, хотя он чувствителен к изменениям окружающей среды, особенно к нагреванию, и довольно быстро теряет свои вредные свойства при высыхании. Поэтому подтверждения данных, свидетельствующих о его присутствии на замороженных продуктах, нет, добавил Викулов.

Также доподлинно неизвестно место изначального происхождения ковида. Вирусолог, опираясь на данные ученых, говорит, что это было в Азии. Поскольку те животные, от которых был выделен близкий по генетической структуре вирус, обитают именно в тех краях.

Спикер напомнил и о версии лабораторного происхождения инфекции. Ее выдвигают, в частности, американцы. Однако ни одного вразумительного аргумента в пользу данной идеи ими не было приведено, заключил Викулов.

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