Врач назвал основную травму у пешехода при столкновении с автомобилем

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Во время дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода и автомобиля первый удар приходится на голень, говорит директор центра медицинской реабилитации Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, врач — травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

— Легковая машина бьет человека снизу, он заваливается на капот и бьется головой либо о лобовое стекло, либо об переднюю стойку. Второе очень часто приводит к смерти. А при ударе о стекло пешеход получает черепно-мозговую травму, затем автомобилист нажимает на тормоз, человек улетает с капота и получает дополнительные повреждения, — описал специалист.

Избежать этого, по словам Тернового, можно только с помощью внимательности при переходе дороги.

— Нужно смотреть по сторонам, а не на сигнал светофора, даже несмотря на то, что в той же Москве водители в большинстве случаев пропускают пешеходов. Ведь еще ни один светофор не убил ни одного пешехода, а вот водители делают это регулярно. Тем более они часто смотрят в гаджеты за рулем. Так что, переходя улицу, стоит убедиться в том, что нет машины. Потому что, если придется столкнуться с автомобилем, последствия для здоровья могут быть самыми неприятными, — констатировал медик.

Как следует из данных столичной Госавтоинспекции, с января по август 2021 года в ДТП на дорогах Москвы погибло 200 человек, более 40 процентов из которых — 86 человек — составляют пешеходы, 26 из них получили травмы на переходе.