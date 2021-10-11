Анатолий Вассерман пояснил, почему решил участвовать в выборах в Госдуму

Фото: Из личного архива Анатолия Вассермана

Телеведущий, общественный деятель Анатолий Вассерман рассказал, почему решил участвовать в выборах в Госдуму. Он пояснил, что уже около 30 лет участвует в политической жизни Украины и России, поэтому для него участие в выборах в Госдуму стало «почти неизбежным делом».

Вассерман отметил, что связан с политикой уже три десятилетия. С 1991 года он является политическим публицистом и с 1994 года — политическим консультантом.

— Собственную кандидатуру впервые выдвинул на выборах в 1990‑м, еще во времена Советского Союза. В 1994‑м баллотировался в Верховный совет Украины и при 24 кандидатах в округе занял второе место, — напомнил Вассерман в интервью РИАМО.

Он отметил также, что в 2016 году на выборах в Госдуму выдвинул свою кандидатуру по округу и региональному столичному списку от партии «Справедливая Россия» и тогда занял второе место по 205-му округу.

Напомним, что выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Вассерман занял первое место в Преображенском одномандатном округе № 205 в Москве на выборах в Госдуму. По количеству набранных голосов он обошел десяток конкурентов.