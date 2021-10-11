Жилой дом на Новочеремушкинской улице расселили по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новочеремушкинская улица, дом 10, корпус 1. Карта всех событий

Расселение пятиэтажного дома в Академическом районе столицы завершилось в рамках реализации программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отселенный дом располагается по адресу Новочеремушкинская улица, дом 10, корпус 1. После демонтажа здания на очищенной территории возведут новый объект социального назначения.

Левкин отметил, что специалисты уже начали готовиться к сносу старого дома.

По словам руководителя департамента, в Академическом районе города к настоящему моменту удалось подобрать в качестве стартовых площадок свыше 120 тысяч квадратных метров построек. В три новостройки москвичи заселяются в настоящее время, еще три объекта находятся на этапе строительства.

В общей сложности планируется переселить жителей семи зданий. До 2024 года в рамках первого этапа программы реновации новые квартиры должны получить около 2,5 тысячи человек, которые проживают в 12 домах. Еще одно здание будет расселено в рамках второго этапа.

Многоэтажки по программе реновации жилищного фонда достроили в трех районах Северного административного округа (САО) Москвы. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он отметил, что до конца 2021 года планируется начать эксплуатацию еще 35 жилых домов.