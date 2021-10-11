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Занесенную в Красную книгу черепаху спасли от незаконной продажи в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Занесенную в Красную книгу черепаху спасли от незаконной продажи в Москве
Фото: Прокуратура Москвы

Правоохранители спасли от незаконной продажи средиземноморскую черепаху (testudo graeca), занесенную в Красную книгу России. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В предотвращении правонарушения правоохранителям помогли специалисты проекта «Красная книга? Не продается!». Именно они обратили внимание на объявление о продаже черепахи, размещенной в Сети.

— Продавец понесет установленную законом ответственность, прокуроры в судебном порядке добиваются блокировки незаконного интернет-ресурса, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что содержание и разведение животных занесенных в Красную книгу России, возможны только при наличии разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

До этого сообщалось, что вылов морских млекопитающих для океанариумов и дельфинариев могут запретить. Соответствующий законопроект разработала депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Автор документа ссылается на тот факт, что вылов дельфинов, косаток и тюленей запретили многие страны по морально-этическим соображениям.

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